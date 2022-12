Mara Venier, "mi ha beccata": lo sfogo preoccupa i fan

20 dicembre 2022 a

"Mi ha beccata, raffreddore, mal di gola, vabbè”: Mara Venier lo ha fatto sapere ai suoi seguaci su Instagram. La conduttrice, che ama mostrare la sua quotidianità sui social, ha deciso di mostrarsi al naturale nonostante il momento non sia dei migliori. La padrona di casa di Domenica In ha ammesso, insomma, di essersi presa molto probabilmente l’influenza. Nonostante il piccolo malanno di stagione, però, la Venier è apparsa sempre bellissima e pronta a sdrammatizzare.

Il suo messaggio, comunque, ha fatto preoccupare i numerosi followers che la seguono con amore. In molti, quindi, si sono precipitati a chiederle come stesse. Ovviamente non si tratta di nulla di preoccupante e niente che un po’ di riposo non possa curare. In queste settimane, tra l'altro, si era ammalato anche suo marito, Nicola Carraro, che ha preso il Covid. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.

In questi giorni, poi, a turbare la Venier è stata anche la morte di Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore scomparso all'età di 53 anni per via una leucemia. La notizia ha scosso il mondo dello sport e non solo. “Rimarrai sempre nel cuore di tutti noi caro Sinisa. Un grande dolore. Un abbraccio ad Arianna e a tutta la famiglia”, ha scritto la presentatrice su Instagram.