Domenica In, Ramazzotti ricoperto di insulti: "Roba da Medio Evo"

"Io ho una mia idea: il fatto che due si amano devono procreare". Eros Ramazzotti, ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai 1, provoca uno tsunami di commenti su Twitter, il più delle volte negativi se non addirittura ingiuriosi nei suoi confronti. Il cantante romano, a tratti commosso, parla della figlia Aurora che presto lo renderà nonno, ricordando poi il grande amore della sua vita, Michelle Hunziker.

"È la mamma di mia figlia, Più bella cosa non può che essere dedicata a lei", ha spiegato Eros riferendosi a una delle sue più famose canzoni. Apriti cielo, molti telespettatori sui social gli hanno contestato mancanza di buon gusto per aver di fatto "retrocesso" Maria Pellegrinelli, sua seconda moglie dalla quale ha divorziato nel 2019. Ma sono le parole sulla gravidanza di Aurora a scatenare un putiferio con molti che addirittura additano come "roba da Medio Evo" la concezione di Ramazzotti del ruolo della donna e della coppia più in generale. "D'altronde si sa - è il commento di un utente -, una donna non è realizzata se non ha figli.. Bellissimi messaggi incoraggianti e per nulla medievali trasmessi sulla rete nazionale". E ancora: "Se due si amano DEVONO procreare. Ma dove sta scritto ?! Ma che dici. Ma chi lo dice. Ma chi te/ce lo obbliga. Messaggio sbagliatissimo".



Sulla stessa lunghezza d'onda le critiche alla battuta su Sinisa Mihajlovic. L'allenatore serbo, scomparso venerdì per leucemia a soli 53 anni, lascia una famiglia splendida: la moglie, due figlie e 4 figli. "Eh, si è dato da fare", ha scherzato Romazzotti attirando su di sé l'accusa di mancanza di sensibilità e di buon gusto, anche se pochi hanno considerato il fatto che Eros e Sinisa erano amici e spesso fianco a fianco in attività benefiche.

Per concludere il quadretto di questa partecipazione a Domenica In, la diversa lettura data ai dati di ascolto. C'è chi sottolinea come con l'intervista di Eros la Venier sia volata realizzando la puntata più vista della stagione con quasi 3 milioni di telespettatori e il 21,40% nella prima parte, 3,3 milioni e il 24,70% nella seconda con il cantante romano. Altri però ricordano come a pesare sia stato il traino della finalissima del Mondiale Argentina-Francia, iniziata alle 16, un doping che non ha impedito ad Amici di Maria De Filippi, su Canale 5, di vincere la sfida su tutto l'arco temporale della programmazione.