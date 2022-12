Il dolore di Jasmine Carrisi: "Tutti sapevano cosa accadeva a casa"

20 dicembre 2022 a

a

a

Già, non è sempre semplice essere la figlia di Al Bano Carrisi. A parlarne è Jasmine Carrisi, nata dal cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso, una Jasmine sempre più lanciata nella carriera musicale e che si racconta a Storie Italiane, il programma condotto nel pomeriggio da Eleonora Daniele su Rai 1.

Nel corso della trasmissione, Jasmine ha parlato di alcuni momenti che in un modo o nell'altro la hanno segnata. Tra questi, realizzare di portare il cognome, pesante e famoso, del padre. Un cognome che ogni tanto, spiega, si trasforma in una croce, in un peso.

"Devo dire che non ho mai ricevuto bullismo diretto - spiega Jasmine Carrisi a Eleonora Daniele -, ma mi faceva molto male l’idea che non tutti sapessero cosa accadesse a casa. Io cercavo comunque di passare inosservata, ero molto più insicura di oggi". Per il suo cognome, ha spiegato, più volte ha dovuto ribattere all'odio che i soliti idioti le riversano addosso sui social.

E ancora, Jasmine Carrisi ha aggiunto: "Non è affatto semplice essere figlia di, anzi, spesso ci sono molte aspettative su di te che ti fanno vivere peggio la cosa. Può capitare che ti chiamino perché hai un padre famoso, sì, ma poi sta a te dimostrare quello che vali", ha concluso nel suo sentito racconto a Storie Italiane.