Orietta Berti? "Perché è sempre in tv": la soffiata, ora si capisce tutto

Orietta Berti è sempre più presente sul piccolo schermo e sembra piacere molto ai telespettatori. Di recente la svolta è arrivata col Festival di Sanremo 2020 e con la successiva hit, Mille, cantata con Fedez e Achille Lauro. Una canzone che sicuramente l’ha avvicinata ad un pubblico più giovane. Adesso invece è impegnata nel ruolo di opinionista al GfVip accanto a Sonia Bruganelli.

Ma prima di approdare al reality di Canale 5, la cantante è stata anche a Il Cantante Mascherato, Fuori dal coro, The Voice Senior, Quelle brave ragazze. E pare che ci siano già nuovi progetti per lei dopo l'esperienza a Mediaset. È probabile, infatti, un suo ritorno in Rai. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, l’artista riapparirà nella prossima stagione televisiva da Fabio Fazio, come ospite fissa di Che tempo che fa su Rai 3. Poi farà anche un’apparizione come attrice nella nuova stagione della fortunata fiction "Che Dio ci aiuti".

E non è tutto: perché la Rai starebbe pensando di coinvolgere Orietta Berti anche in un nuovo show, magari celebrativo della sua lunga carriera. Parlando di lei nella sua rubrica televisiva sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha detto la sua: "Orietta Berti è un personaggio molto amato. Le reti televisive fanno a gara per averla perché sanno che è popolare e che la sua presenza garantisce ascolti. Non è forse un caso che il Grande Fratello Vip stia facendo numeri soddisfacenti: la presenza della Berti aiuta a catturare spettatori. Lei ha saputo costruirsi, in maniera spontanea, l’immagine del personaggio famoso e alla mano”.