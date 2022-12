Ballando, Fiorello ad alzo zero: "Ancora Mughini? Ma che roba è?"

21 dicembre 2022 a

Fiorello non risparmia nessuno, neanche Milly Carlucci. Nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai2, lo showman siciliano si è soffermato su Ballando con le stelle, che come sempre sta avendo un eccellente riscontro in termini di ascolti. Lo show di Rai1 è ormai giunto al capolinea, con la finalissima che è in programma venerdì 23 dicembre. Fiorello non ha nascosto di essere uno spettatore del programma, ma ha scherzato sul regolamento a tratti incomprensibile di questa edizione.

“Posso dire una mia considerazione su Ballando? É un programma che adoro tantissimo - ha dichiarato - tutti i sabati sono lì ma non c’ho capito niente. Non ho capito il regolamento”. Poi ha fatto un esempio concreto per far capire il suo stato confusionale: “C’è gente che non è mai eliminata, sta sempre là. Ho visto Mughini eliminato e sabato di nuovo Mughini, ma che è?”. Lo showman siciliano ha fatto una battuta sui vari cavilli che saltano fuori ogni volta a Ballando: “C’è un meccanismo che neppure nella Finanziaria ci sono tanti emendamenti come a Ballando”.

Secondo Fiorello non è facile seguire questa edizione: “C’è il tesorino del tesoretto del tesorone. Perché è tornato a ballare Mughini? C’ha 28 punti sulla patente. Carlucci, spiegaci cosa succede”. A proposito dell’ultima puntata, prevista per il 23 dicembre: “C’era la finale, finalmente è finito. No, c’è un’altra finale. Otto finali si sono inventati, nove finali”.