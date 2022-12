Ballando, Carolyn Smith massacra Selvaggia: "La gente...", caos prima della finale

23 dicembre 2022 a

a

a

Carolyn Smith dalla parte di Iva Zanicchi. A poche ore dalla finale di Ballando con le Stelle, la giurata del programma di Rai 1 definisce la concorrente "un ciclone". Lei - racconta - "ha riempito il palco con la sua simpatia dimostrando comunque di saper fare delle cose inaspettate. Questa è una delle edizioni più difficili su cui fare un pronostico". Tanti infatti i volti che si contendono la vittoria.

"Mai successo". Banfi sconvolta: prima della finale di Ballando...

L'ex ballerina infatti non può non citare Gabriel Garko. L'attore, nonostante gli infortuni, è stato uno dei principali protagonisti di questa edizione. Da qui la confessione affidata al magazine Intimità: "Non voglio far torto a nessuno, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti il talento incredibile di Gabriel Garko, non ha mollato un attimo nonostante il grave infortunio".

Ballando con le Stelle: il colpaccio per la finalissima, perché i ballerini tremano

Eppure quella di quest'anno è stata un'edizione travagliata. Il programma condotto da Milly Carlucci è finito al centro di numerose bufere. "Purtroppo - ammette la stessa Smith - è andata così e non mi è piaciuto affatto. È sabato sera, la gente vuole rilassarsi sul divano davanti alla tv, dopo una settimana di lavoro e liberare la testa". Il riferimento con ogni probabilità è alle critiche di Selvaggia Lucarelli, anche lei seduta in giuria. D'altronde non è una novità che tra le due non scorra buon sangue. E queste ne è la riprova.