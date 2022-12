La Costamagna vince Ballando, terremoto: "Macchina truccata"

24 dicembre 2022 a

Alla fine vince Luisella Costamagna, la ripescata. Trionfo e polemiche a Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci su Rai 1 che si è concluso venerdì sera al termine dell'edizione più travagliata e contestata di sempre. La giornalista, ex spalla di Michele Santoro e lo scorso anno conduttrice di Agorà, ha conquistato pubblico e giuria in coppia con il ballerino e coreografo Pasquale La Rocca. Nel duello finale, hanno avuto la meglio su Alessandro Egger e Tove Villfort conquistando il 57% dei voti dei telespettatori.

Tutti in delirio per Luisella, dunque, tranne Selvaggia Lucarelli. La giurata per una sera ha lasciato da parte le polemiche con Iva Zanicchi e ha scatenato la bagarre commentando la prima esibizione della Costamagna, un tango argentino di grande effetto. La giuria vota 10 all'unanimità, ma Selvaggia va controcorrente, alza la mano e scatena le contestazioni del pubblico in sala. "C'è un lungo discorso da fare, per favore parlo in italiano e non fraintendetemi", premette polemicamente la Lucarelli prevedendo i boati di disappunto.

Quindi, rivolto al maestro La Rocca: "Pasquale, quante edizioni di Ballando hai vinto in giro per l'Europa dal 2019?". "Tre su tre". "Dal punto di vista statistico è impossibile che tu abbia avuto sempre la migliore ballerina - continua Selvaggia -. Luisella è molto brava ma qui c'è una marcia in più che arriva da Pasquale, sei come una macchina truccata. Non dovresti nemmeno competere. Luisella, non prenderla sul personale. Lui ha carisma, sorriso, capacità di trarre il meglio dalle sue ballerine". Altra bordata alla Costamagna: "Si è fatta una esibizione, poi si infortuna, poi fa 4 o 5 puntate seduta, poi sta 4 o 5 fuori e arriva bella fresca in semifinale e poi in finale. E' giusto tutto questo? Garko si è fatto 11 gare e si è infortunato, lei è stata ferma due mesi e tutto questo è ingiusto per gli altri concorrenti. Ha ballato tre puntate, tre".