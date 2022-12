Ilary Blasi, giallo di Natale: che fine ha fatto il tedesco? La foto sospetta

26 dicembre 2022 a

Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi, ormai usciti allo scoperto, festeggiano la vigilia di Natale in coppia, insieme ai figli del Pupone e il tutto, rigorosamente, testimoniato dalle storie su Instagram (con tanto di bacio), Ilary Blasi ha scelto di trascorrere il 24 dicembre in compagnia delle sorelle. Non mancano selfie, video "rubati" dalla tavola imbandita, cori da stadio e tradizionale partita di carte in famiglia, post-pranzo. Ma a Dagospia viene un dubbio legittimo e molto, molto malizioso: che fine ha fatto Bastian, il nuovo amore tedesco spuntato a sorpresa sulla pagina Instagram della conduttrice Mediaset poche settimane fa?

Gli esperti di gossip più velenosi avevano bollato le foto e le copertine "intime" di Ilary e Bastian come una trovata mediatica per rispondere agli scatti da piccioncini del suo ex Totti. Eppure in molti speravano nel "botto di Natale", quasi una ufficializzazione del rapporto di coppia. Invece, nel primo Natale da separata da quasi 20 anni a questa parte, di Bastian Muller non c'è traccia.

I più romantici dovranno così accontentarsi di riguardarsi gli scatti realizzati dai paparazzi durante il loro weekend da innamorati sulle nevi prima e poi durante la loro passeggiata in città. Nella speranza che Santo Stefano, o magari Capodanno, possano portare qualche sorpresa gradita (alla cronaca rosa...).