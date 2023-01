Domenica In, la rivincita di Rita Dalla Chiesa. Sinistra muta: tra poche ore...

07 gennaio 2023 a

No, Domenica In non si ferma mai. Mara Venier è pronta, anzi prontissima, a tornare in onda su Rai 1 con il suo contenitore: l'appuntamento è per domani, domenica 8 gennaio. E alla vigilia filtrano le indiscrezioni su quello che ci offrirà la puntata, ricca come poche volte. Dunque, ecco la lista degli ospiti: I Boomdabash, Ezio Greggio, Luisa Ranieri, Antonio Albanese, Sergio Castellitto e Rita dalla Chiesa animeranno la 17esima puntata della stagione di Domenica In.

Ezio Greggio si racconterà in un’ampia intervista tra carriera, aneddoti e vita privata per poi presentare il suo libro autobiografico Numero 1, edito da Solferino. Luisa Ranieri sarà in studio per annunciare la seconda serie della fiction Le indagini di Lolita Lobosco, nel quale interpreta un vice questore single e molto determinata; la serie, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, andrà in onda su Rai 1 a partire proprio da domenica, 8 gennaio, in sei puntate.

Antonio Albanese è il protagonista del nuovo film di Riccardo Milani Grazie ragazzi, in uscita nella sale cinematografiche il 12 gennaio. In studio anche Sergio Castellitto e Rita Dalla Chiesa per presentare l’attesa serie tv Il nostro Generale, finalmente in onda su Rai 1, da lunedì 9 gennaio e dedicata alla figura del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso in un attentato a Palermo, insieme alla moglie e a un agente di scorta, il 3 settembre 1982. La messa in onda della serie era stata posticipata per la candidatura della Dalla Chiesa alle ultime elezioni tra le fila di Forza Italia, il tutto per ragioni di par-condicio francamente incomprensibili.

Rocio Munoz Morales, attrice e showgirl, compagna di Raoul Bova, interverrà per presentare il suo nuovo romanzo Dove nasce il sole. Poi a Domenica In spazio anche alla musica con Red Canzian che canterà il brano Stare senza di te, oltre a presentare il musical del quale è regista e produttore Casanova Opera Pop, in tour nei teatri in Italia in queste settimane. Infine i Boomdabash, popolare pop band salentina, che si esibirà in un medley dei loro successi oltre a cantare il nuovo singolo Heaven, insieme agli Eiffel 65.