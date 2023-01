Heidi Klum, mini-gonna e tacco abissale: delirio sul red carpet

12 gennaio 2023 a

Baci bollenti, piume d'altri tempi, trasparenze assassine e spacchi inguinali. Anzi, abissali. Heidi Klum sconvolge il parterre degli 80esimi Golden Globe Awards andati in scena al Beverly Hilton Hotel a Los Angeles. Un contesto abituato alle più abbaglianti bellezze del pianeta, ma la 49enne giunonica, storica ex super top model tedesca è forse riuscita nell'impresa titanica di oscure tutte le colleghe.

La ex compagna di Flavio Briatore ha sempre amato spiazzare tutti e andare controcorrente, anche a costo di attirare critiche feroci (e spesso un po' troppo superficiali). Per esempio, molto ha fatto discutere la sua relazione sentimentale con Tom Kaulitz, chitarrista della band emo Tokio Hotel (diventata famosissima nel mondo sia per il look sia per la hit Through the monsoon). Il ragazzo, che ha 16 anni in meno di lei, era stato etichettato come il classico "toy boy". La verità è che la storia è vera e solidissima: insieme dal 2018 e sposati dal novembre del 2021, a ogni apparizione pubblica si mostrano intimi, appassionati, un inno alla intesa.

D'altronde, come dare torto al musicista tedesco: su cotanto trasporto conterà un po' anche la bellezza della partner. Una prova? Il look esibito a Beverly Hills, un sensualissimo vestito da sera impossibile da indossare per le comuni mortali, ma non per lei. Capello biondo lungo e fluente, vagamente anni 80. Boa di struzzo a cingerle il busto, abitino tutto paillettes assai corto, con gonna che si ferma diverse spanne sopra il ginocchio. A guarnire il tutto, uno spacco gigante fino alla parte superiore dell'anca e ai piedi décolletè con ragguardevole tacco. Il bacio in bocca con il maritino è il giusto coronamento di una gran serata. O, forse, solo l'antipasto fornito ai fotografi.