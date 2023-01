Boomerissima, Marcuzzi: "Mi hanno fermata". Dopo la messa in onda...

18 gennaio 2023 a

Buone notizie per Alessia Marcuzzi. Il suo Boomerissima ha esordito con buoni ascolti. Di questo si è parlato a La Vita in Diretta, nella puntata di martedì 17 gennaio. Qui, il conduttore Alberto Matano ha chiesto all'ospite e collega come abbia reagito di fronte al successo ottenuto fino ad ora. "Ti sei ubriacata? Sei svenuta? Svelami come hai reagito!", ha chiesto mentre la Marcuzzi replicava: "Sono felicissima, davvero felicissima per la risposta che c’è stata da parte della gente, anche per strada eh!".

E ancora: "La risposta è anche quella, cioè ciò che ti trasmettono le persone". Lo stesso Matano ammette: "Sai che dopo la prima puntata ho ricevuto un sacco di messaggi da parte di amici che mi hanno detto che il tuo programma è proprio figo?".

Subito dopo Alessia ha rivolto un invito al collega, chiedendogli di essere suo ospite in una delle prossime puntate dello show di Rai2 e, affiancata dal coreografo Luca Tommassini, gli ha poi detto: "Se verrai faremo ballare anche te". In puntata, infatti, la conduttrice di Boomerissima si è lasciata andare a un ballo scatenato: "Mi sento come una ragazzina il giorno del suo compleanno, ho solo voglia di ballare questa sera!".