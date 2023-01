Ballando, "ora tocca a lei": voci clamorose sulla Marcuzzi

20 gennaio 2023 a

a

a

Il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi sta piacendo molto al pubblico di Rai 2, dove sta andando in onda il suo nuovo show, Boomerissima. Presto, però, la conduttrice potrebbe essere coinvolta in un altro importante progetto. Di cosa stiamo parlando? Di un talent parecchio noto, Ballando con le Stelle, la cui ultima edizione si è chiusa un mese fa. A tirare in ballo il nome della Marcuzzi è stata una delle maestre di ballo più amate e apprezzate del programma, Alessandra Tripoli.

"Cosa ho fatto quando non ero in tv", la Marcuzzi confessa tutto

Rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram, la Tripoli ha svelato che, se Milly Carlucci le desse l’opportunità di ballare con una donna, lei sceglierebbe proprio la Marcuzzi: "Domanda difficile ma mi farebbe veramente piacere. Sarebbe una bellissima sfida, non so, magari Alessia Marcuzzi. A me piace moltissimo comunque una donna forte come lei". Si tratta solo di un'ipotesi, quindi. Nulla di certo. Ma chissà se la Carlucci si farà tentare da questa possibilità.

"Assolutamente no". Alessia Marcuzzi, messaggio chiaro alla Venier

In realtà in passato il nome della Marcuzzi era già circolato tra quelli dei possibili concorrenti dello show. Ma alla fine l’ipotesi sfumò e in quell’occasione Milly rivelò: “Avevamo fatto anche un tentativo iniziale per vedere se avesse potuto partecipare al cast. Non è stato possibile per impegni suoi eccetera". La ballerina professionista alla fine ha elogiato la padrona di casa, che riesce sempre a creare un ottimo cast: “Le coppie sono sempre ben riuscite perché a formare le coppie è Milly Carlucci che non sbaglia mai”.