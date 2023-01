Ezio Greggio sbotta:"Modella fallita e mezza nuda, vaff***o"

21 gennaio 2023 a

"L'amore non ha età", ripetono Ezio Greggio e Romina Pierdomenico nell'intervista doppia al settimanale Gente. Il comico, conduttore di Striscia la notizia, ha 69 anni. Lei, modella, 30: 39 anni di differenza e non sentirli. "Molti credono che tanta differenza d’età sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere - spiega la splendida Romina -. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia, e quando io ed Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo".

La coppia, rimasta sempre lontana dal gossip e dalla mondanità un po' fatua dello showbiz nostrano, è molto solida anche sui social. Non nelle foto, nei post o nelle Stories su Instagram, ma nella prontezza con cui Greggio prende le difese della Pierdomenico e della loro storia rispondendo a tono agli "odiatori" che, non conoscendo né lui né lei si sentono comunque in diritto di attaccarli, deriderli, insultarli. E Dagospia ha pensato bene di raccogliere qualcuno dei "botta e risposta" tra Ezio e malcapitati.

"Di certo se vuoi sposarti avere dei figli tu puoi aspettare lui no - scrive una signorina su Instagram -. Parecchia differenza di età e tu questo lo sai ma è più bello fare finta di nulla tanto sai come andrà a finire". Replica di Greggio: "Ma scusa, nel tuo profilo scrivi 'mamma a vita', ma perché anziché parlare dei tuoi figli parli di quelli degli altri? E poi ha un profilo con le foto da modella fallita, pure mezza nuda. Brutta bestia l'invidia. Salutami i tuoi ragazzi, spero che il padre sia meglio della madre".

Un'altra signora suggerisce maliziosa: "L'amore... Ssssì per il portafoglio, quello sì non ha età... ma ppppeiacer...". E a Greggio parte l'embolo: "Questa c'ha un profilo pieno di capelli e fa il fenomeno! Fai bene a non mostrare la faccia... ma poppiacere... Perché sopra ci devi mettere le mutande. Ma vaff...". E quando un utente sostiene che la Pierdomenico "il prossimo anno è al GfVip", Ezio non si trattiene: "Dove andrà lei a lavorare in futuro non lo sa, dove lavori tutto l'anno tu lo sanno tutti i clienti. Che def...".