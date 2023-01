Alba Parietti, confessione su Fabio : "Colpo di fulmine. Eravamo in treno, e..."

25 gennaio 2023 a

Non potrebbe andare meglio la relazione tra Alba Parietti e Fabio Adami, manager di Poste italiane. I due, insieme da dieci mesi, si raccontano per la prima volta in un'intervista al Corriere della Sera. E spiegano innanzitutto quando e dove è avvenuto il loro primo incontro: "Il 23 marzo 2022, in treno. Io dovevo prenderlo un’ora prima, lui 2 ore dopo", ha iniziato la showgirl. Poi si è aggiunto Fabio: "Indossavamo la mascherina, non l’ho riconosciuta subito. Ero seduto due posti più avanti, di spalle, però la spiavo con il telefonino, tipo specchietto retrovisore". "La sua forma mi aveva colpito. Mentre metteva il trolley in alto ci eravamo scambiati il primo sguardo. Durante il viaggio ne ammiravo le spalle. Poi all’altezza del lago di Bolsena sono entrata in bagno per sistemarmi e lui mi ha riconosciuta", ha continuato lei.

Lui poi ha rivelato di avere sempre avuto un debole per la donna che ora è la sua compagna: "Io ho vissuto in India e in Kenya fino ai 18 anni, mio padre lavorava per Alitalia. Quando sono tornato a Roma nella mia compagnia c’era un amico che lavorava a Telemontecarlo e tutti lo supplicavamo di farci conoscere Alba Parietti, nel periodo di massimo splendore sullo sgabello di Galagoal. Finché un giorno arrivò con una foto in bianco e nero con l’autografo e la scritta: a Fabio". Tornando al primo incontro, la Parietti ha parlato di "colpo di fulmine". E ha rivelato di avergli scritto subito dopo essere scesa dal treno: "Non appena salii sulla macchina che mi aspettava fuori, gli mandai un messaggio: 'Sarei curiosa di vedere l’altra metà della faccia'".

Prima di lasciarsi andare, però, la showgirl ha raccontato di avere indagato un po' su di lui: "Stavo facendo le mie indagini. Tutti mi assicuravano che era una brava persona, padre premuroso, professionista serio". A tal proposito Adami ha detto: "Ero preoccupato: qualcuno mi aveva detto che stavano facendo indagini su di me, non sapevo chi". Alla domanda sui litigi, la Parietti ha confessato che discutono poco, "ma quando succede, ecco, lui da Principe Azzurro si trasforma nel Libanese della Banda della Magliana. E, devo ammettere, lo trovo ancora più sexy". Parlando di gelosia, infine, la conduttrice ha detto: "Io sono la più gelosa. Perché vedo come lo guardano le altre. Da quando sta con me gli hanno chiesto di seguirlo su Instagram cinquemila donne".