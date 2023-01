Iene, la voce che gela Mammucari: "Non mettetemi in imbarazzo"

30 gennaio 2023 a

a

a

Teo Mammucari non è più conduttore de Le Iene. Nell'ultima puntata Belen Rodriguez è stata da sola al timone del programma, poi è arrivato il comunicato ufficiale di Mediaset in cui si annunciava che Mammucari lasciava la trasmissione per dedicarsi ad altri progetti. Ma secondo alcune indiscrezioni la verità è che il conduttore ha litigato con l'ideatore del programma, Davide Parenti. E nell'ultima puntata di Tv Talk è stato ospite proprio l’inviato della trasmissione di Italia 1, Gaetano Pecoraro, il quale ha dovuto commentare la notizia senza saper bene cosa dire e lasciando trasparire tutto il suo imbarazzo, di fatto confermando che la rottura tra Mammucari e Parenti non era concordata né tantomeno pacifica.

Belen, l'appello disperato: "Ti prego mangia...". Interviene la mamma

Il conduttore Massimo Bernardini, appena battuta la notizia e avendo tra gli ospiti il giornalista e inviato de Le Iene, gli ha chiesto spiegazioni: "Ci risulta che Mammucari se ne sia andato." E Pecoraro, preso alla sprovvista e in evidente stato di disagio ha solo detto: "Ho letto adesso il comunicato stampa che è stato pubblicato, se ho capito bene ha degli impegni in azienda nuovi. È pronto per nuove avventure".

"Lite furibonda": quello che nessuno ha detto su Le Iene

Incalzato da Riccardo Bocca, ha quindi sbottato: "Ragazzi, è uscito il comunicato un’ora fa. Non mettetemi in imbarazzo." Insomma, le indiscrezioni sull'addio di Mammucari, nell'imbarazzo generale, sembrano essere confermate.