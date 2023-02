Elodie sconvolta prima di Sanremo: "Il mio seno nella sua bocca..."

04 febbraio 2023 a

Una Elodie sincera, trasparente, quasi brutale. Intervistata dal Corriere della Sera, la star della musica italiana che salirà sul palco del prossimo Festival di Sanremo con il brano Due parla di sé, delle sue fragilità, delle sue crisi senza alcun tipo di censura. Musica, cinema, vita privata e sentimentale, il suo auto-ritratto è tanto dolce quanto spietato.

Nel 2017, al suo debutto all'Ariston, cantò Tutta colpa mia. Un brano di fatto autobiografico, come spiega lei stessa al Corriere. "Mi resi conto che stavo percorrendo una strada chiusa. C’erano altre interpreti femminili affermate e di conseguenza non mi sarebbero mai arrivati pezzi di prima qualità". Poi, però, "ho preso coraggio e cambiato direzione". Il suo è stato un lungo percorso interiore, anche doloroso. "Sono cosciente dei miei limiti. In terapia sono andata per quello, ma tra l’essere cosciente e il risolverli ce ne passa...". "Sembro granitica - ha proseguito - ma se si trova la mia crepa finisco per fare cose puerili. Se mi dicono una cosa brutta piango invece che alzarmi e andare via".

Sempre molto severa con se stessa, la 32enne romana arrivata al grande pubblico grazie ad Amici di Maria De Filippi ("Se non lo avessi fatto chissà dove sarei. È difficile emergere come interprete se non passi da un talent", ha ammesso) ha mostrato un talento eclettico anche su un altro palcoscenico, quello del cinema, interpretando il film di Pippo Mezzapesca Ti mangio il cuore, presentato a Venezia e ben accolto dalla critica. Anche in quel caso, però, il suo debutto è stato assai tormentato: "Mi sono trovata a discutere perché si vedeva il mio seno nella bocca di un uomo. Ho pianto e mi sono sentita sbagliata. Eppure il corpo è mio".