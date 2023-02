Sanremo 2023, "Fiorello rapito": la trappola di Amadeus

07 febbraio 2023 a

a

a

Fiorello salirà ancora una volta sul palco del teatro Ariston? Non c’è alcuna conferma in questo senso, però quanto accaduto nella puntata odierna di Viva Rai2 lascia uno spiraglio aperto. D’altronde non è un segreto il fatto che Amadeus vorrebbe sempre al suo fianco l’amico storico, con cui tra l’altro ha già fatto scintille al Festival di Sanremo. Non è quindi da escludere almeno una rapida “incursione” dello showman siciliano sul palco dell’Ariston.

L'indiscrezione-bomba: "Ecco tutti i cachet di Sanremo" | Le cifre

Un indizio potrebbe essere stato lasciato a Viva Rai2, con Fiorello che a un certo punto è stato “rapito” e caricato su un furgone di Rai1. Tutti hanno parlato di ordini che venivano dai piani alti ed è poi apparso Amadeus in una versione “malefica” e la scritta “to be continued”. Vedremo cosa accadrà, di certo c’è che Fiorello è già super coinvolto nel Festival, tanto è vero che la puntata odierna di Viva Rai2 è stata dedicata in larga parte a Sanremo. Ovviamente si è parlato anche della forte polemica politica riguardante Volodymyr Zelensky.

Fiorello "svela" la lettera di Zelensky: "Ecco da chi vi libero"

Il presidente ucraino era d’accordo per intervenire brevemente in collegamento video, ma vista la forte contrarietà di tanti esponenti politici alla fine la Rai ha deciso di ridimensionare il tutto. Amadeus è stato quindi incaricato di leggere una lettera inviata da Zelensky. Ovviamente Fiorello non ha perso l’occasione per fare ironia su questa missiva: fingendo di averla in anteprima, lo showman ha assicurato che il presidente ucraino è pronto a impegnarsi per liberare gli italiani da Amadeus.