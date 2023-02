Sanremo 2023, Feltri: "Blanco? Calci nel c***", l'affondo pesante

08 febbraio 2023 a

a

a

Vittorio Feltri non le manda certo a dire e sul caso di Blanco - il cantante che ieri 7 febbraio, in preda a un raputs distruttivo ha preso a calci le fioriere del palco del Festival di Sanremo perché non gli funzionavano le cuffiette - scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Un giovanotto a Sanremo ha distrutto a pedate il palcoscenico infiorato. Mi domando perché nessuno abbia riempito di calci il c*** di questo bullo", conclude il direttore editoriale di Libero, "mistero". In effetti Amadeus non gli ha detto nulla, addirittura si è scusato per il problema tecnico.

Un giovanotto a Sanremo ha distrutto a pedate il palcoscenico infiorato .Mi domando perché nessuno abbia riempito di calci il culo di questo bullo. Mistero. — Vittorio Feltri (@vfeltri) February 8, 2023

Del resto a Feltri non piace e non è mai piaciuto il Festival della canzone. Di più, il direttore non ha mai nascosto la sua avversione per la kermesse e per il fatto che il dibattito pubblico, durante la settimana della competizione, venga praticamente monopolizzato da quanto accade sul palco del Teatro Ariston.

Tanto che poco prima che Sanremo cominciasse, Vittorio Feltri aveva ribadito il suo punto di vista. Sempre su Twitter, con un cinguettio lapidario: "Il Festival di Sanremo mi ha già rotto le scatole ancor prima di cominciare".