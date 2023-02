Giorgia, "perché ha cantato così male. Forse...", voce pesantissima

10 febbraio 2023 a

Luca Jurman è stato uno dei più apprezzati professori di Amici di Maria De Filippi, severissimo coach di canto. Lui, di Festival di Sanremo, si intende eccome. Intervistato da Fanpage, regala "pagelle" non banali su quanto visto all'Ariston.

Innanzitutto, stronca una delle sue preferite, Giorgia, "la numero uno in Italia" e unica vera erede di Mina. Tuttavia, la performance in Parole dette male non l'ha affatto convinto: "Sono rimasto malissimo, mi sono imbarazzato per quello che è successo con Giorgia. Cantava tra Levante e Ponente e non stava in centro. Non riesco a capire cosa sia successo. A livello di intonazione, a livello di suono, quell'acuto strano…magari stava male e non l'ha dichiarato. Non è da lei". Si aspettava una lezione a tanti apprendisti cantanti, "la sberla, che arrivasse lei e mandasse tutti a casa". Invece no.

Dal punto di vista extra-musicale, "Fedez non mi è piaciuto, Non mi piace neanche l'apparizione di Zelensky in questo Sanremo. Non va bene. Questo è il festival della musica italiana, lasciamolo fuori da questi discorsi. Evitiamo di usare certe cose per fare ascolti. Non contaminiamo il Festival con la politica. È come quando Maria De Filippi ha invitato Matteo Renzi ad Amici".

Tirata d'orecchi a Marco Mengoni, primissimo e apprezzatissimo. Eppure... "A un certo punto ha strafatto, come al solito. Lui inizia sempre bene, poi si mette a urlare ed esagera. Ma perché? Sei andato bene fin lì, fermati". Potrebbe rimanere fregato dal suo brano, non proprio indimenticabile. Furore di Paola e Chiara "mi è rimasto in testa per un momento, poi è sparito. Ma perché è radiofonico". Mr Rain e la sua Supereroi con coro di bambini è "nazionalpopolare, una manovra di un paraculo…". Alla Povia, in parole povere. Stroncato anche Ultimo, "di nome e di fatto", con la sua Alba. "Non mi è mai interessato più di tanto. Anche lui è sopravvalutato, super pompato, tutti che parlano di lui ma ogni volta che lo sento dico boh. No, non è un prodotto discografico che mi sconvolge. Lo trovo anche abbastanza banale". Meglio Elodie, "che ha un pezzo articolato da cantare e se l'è cavata bene". Per lei, bellissima e bravissima, però, conclude Jurman, niente podio.