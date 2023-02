Fiorello, sfogo su Sanremo: "Non è stata una bella cosa"

13 febbraio 2023 a

Fiorello torna su Sanremo. Collegato quasi ogni sera via social con Amadeus, il mattatore si sofferma però su un gesto che non ha affatto digerito. La reazione dei giornalisti al quarto posto di Ultimo. La sala stampa del Festival è stata infatti sorpresa a festeggiare nel momento in cui è stato annunciata la classifica sfortunata per il giovane cantante. Un video che ha fatto molto discutere e su cui Fiorello non può che prendere le difese del cantante: "Non ho capito la gioia della sala stampa per il 4º posto di Ultimo...".

Il comico parla di "un'antipatia personale, non è stata una bella cosa". Uno sfogo, quello in onda a Viva Rai2, che ha subito lasciato spazio a una battuta delle sue. Fiorello collega Ultimo alle Regionali. Il presentimento? "Magari alle regionali del Lazio è primo". Nonostante i passati dissapori, Ultimo ha preferito sorvolare e su Instagram commentare: "Fratelli miei, vi voglio bene. Grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa".

E ancora, ricordando la polemica della scorsa edizione: "Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano ca** loro. Sto scherzando". E proprio la reazione dei giornalisti ha portato il ragazzo a evitare le domande post-Domenica In. A differenza dei colleghi, anche loro ospiti di Mara Venier, Ultimo ha saltato la parte con la stampa, si è alzato, ha salutato ed è andato via.