Alba Parietti versione "Lolita", minigonna e codini: foto piccantissima

Alba Parietti si mostra in versione Lolita su Instagram. Eccola in una foto con i codini, la minigonna nera e la camicia bianca aperta sul décolleté. "Effettivamente mi sento una quindicenne e a scuola oggi sono andata così", scrive la showgirl nella didascalia a corredo dello scatto. E con la sua solita ironia aggiunge: "Giuro che per una volta tanto ho studiato. Non mi sento una 35enne mi sento proprio una Lolita", quindi tagga Tale e quale show che andrà in onda questa sera su Rai 1.

Infine manda un messaggio agli haters: "Non vedo l’ora di leggere tutte le cattiverie… Provocare per me è un'arte, un gioco irresistibile, mi piace perché ognuno tira fuori la sua peggiore o migliore verità. Sono sempre stata una 'bambina malefica' come mi chiamava mia mamma Elisabetta Franchi".

Inutile dire che il post ha fatto il commenti e scatenato il popolo social. "Dai Alba sei bellissima e mi è sempre piaciuta la tua testa ma quando è troppo è troppo....", scrive una. "Che sei una bella donna, è un dato di fatto ma bisogna anche capire che l'età avanza per tutti. Anche per te. Comincia ad usare meno filtri per far vedere effettivamente che sei una donna sessantenne come le altre. Non sei un 'aliena".