Adriano Celentano, "al pronto soccorso nella notte": le sue condizioni

20 febbraio 2023 a

a

a

Adriano Celentano sarebbe stato trasportato al pronto soccorso nella notte tra venerdì e sabato per via di un malore. “Il Molleggato”, 85 anni, avrebbe accusato un malore mentre si trovava con la moglie Claudia Mori nella sua villa a Galbiate, in provincia di Lecco. E la situazione avrebbe destato non poca preoccupazione tra i familiari dell’artista, che quindi hanno chiamato i soccorsi. Questi, una volta giunti sul posto, avrebbero poi portato l'attore al pronto soccorso in ambulanza.

"Non posso tornare in tv": Sanremo, Celentano sgancia il siluro

La notizia è stata resa nota dal quotidiano La Provincia di Lecco, ma non ha trovato conferme ufficiali né da parte della famiglia Celentano né da parte dell’ospedale in cui è stato portato l’artista, da sempre riservatissimo sulla sua vita privata. Tuttavia pare ci fossero alcuni testimoni oculari in ospedale nel momento dell’arrivo di Celentano. La Provincia di Lecco è entrata in contatto con uno di loro. Da quanto emerso, pare che Celentano, dopo aver ricevuto sostegno medico, sia stato riaccompagnato nella sua dimora a Galbiate.

"I silenzi di Adriano Celentano? Una finta": la bomba che cambia tutto

La situazione, quindi, dovrebbe essere già rientrata e ora il cantante dovrebbe essersi ripreso. La fonte che ha reso nota la vicenda ha anche spiegato che il cantante è arrivato in ospedale in ambulanza dopo la mezzanotte. Vicino a lui per tutto il tempo c’è stata la moglie Claudia Mori.