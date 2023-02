Che tempo che fa, plagio-Littizzetto: "Prima l'idea, ora le battute". Volano accuse

22 febbraio 2023 a

L'ultimo monologo di Luciana Littizzetto a Che Tempo che fa - il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3 - ha fatto parecchio discutere. Lucianina infatti domenica scorsa ha parlato del caro affiti a Milano. Un monologo che però è stato contestato nelle ore successive alla messa in onda con l'accusa di un vero e proprio plagio mossa contro l'attrice comica. Come vi abbiamo raccontato, a criticarla fortemente è stata Noemi Mariani, in arte MangiaPregaSbatty, che ha ideato sui social il format Case da incubo.

La Mariani ha subito accusato la Littizzetto di aver copiato il monologo proprio traendo ispirazione da Case da incubo. Come la stessa Mariani ha affermato a Fanpage, le cose sarebbero andate in questo senso: "In pratica - ha detto lei a Fanpage.it - ha rifatto Case da incubo. Finalmente il tema che porto avanti arriva in televisione, sulla Rai. E ti senti proprio come uno squalo piccolo divorato dagli squali grossi. Già avevano preso la mia stessa idea, ma ora anche le battute...".

Poi la stessa Mariani ha svelato un retroscena: "So che hanno contattato Un terrone a Milano, una pagina Instagram che sta facendo una serie di video su persone che vivono in case improbabili a Milano. Gli avevano chiesto anche dei video. Poi però non ne hanno più fatto niente. Certo, lui ha 180.000 follower e la spunta blu. Io sono più piccola ma non è che possono rubarmi i contenuti". Insomma forse la Littizzetto questa volta è scivolata su una buccia di banana. A volte ammettere anche un piccolo errore farebbe bene. Soprattutto a chi si sente defraudato...