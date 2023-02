Fedez, quello scivolone su Costanzo: "Morto? Burloni..."

24 febbraio 2023 a

Ancora non ha detto o scritto nulla Fedez a proposito di Maurizio Costanzo. Resta in silenzio, forse troppo scottato dallo scherzo di cattivo gusto che gli hanno fatto qualche mese fa durante una diretta social quando un follower gli scrisse che era morto Maurizio Costanzo. Il rapper lesse il messaggio, non rendendosi conto della fake news. "Ma che dite, raga?", commentò sgomento quasi mettendosi a piangere. "Ma come? Ma è venuto a mancare Maurizio Costanzo?", ha continuato, domandandosi se fosse vero con aria smarrita e assolutamente addolorata. Quando poi si è accorto che era uno scherzo, ha tirato un sospiro di sollievo: "Ah, no, è vivo. Ma che burloni che siete".

Stavolta la notizia è però vera, ma Fedez forse fatica a farsene una ragione. Sarà per questo che ancora non ha commentato né dato il suo addio social al caro amico che si è spento a 84 anni dopo una settimana di ricovero in una clinica della Capitale. È noto che tra Fedez e Maurizio Costanzo ci sia stato un ottimo rapporto. Quattro anni fa, il rapper fu protagonista del format "L'intervista", il faccia a faccia tra il decano dei giornalisti italiani e un protagonista sempre diverso. "Gli addominali io non li ho mai vissuti. Lei che senso dà ad avere questi addominali così scolpiti?", chiese Costanzo a Fedez. Da parte sua il rapper confessò: "Sono diventato ciò che volevo essere e anche ciò che non avrei mai voluto essere, un po' in mezzo tra quello che ho sempre odiato e quello che avrei voluto essere", ha spiegato sollecitato dal presentatore, "Da piccolo avevo delle convinzioni, degli ideali. Inevitabilmente sono diventato ciò che ho sempre odiato appartenendo a classi subalterne e affrontando anche tematiche sociali. Venivo da una estrazione fortemente connotata politicamente, però, inevitabilmente, il mio imborghesimento artistico e personale mi ha fatto diventare un po' una contraddizione vivente".