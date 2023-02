Costanzo, il dramma di Maria De Filippi: "Non è in casa"

24 febbraio 2023 a

a

a

L’amore tra Maurizio e Maria è stato "un amore che tutti noi vorremmo vivere; purtroppo, ora, è un amore che farà molto male a Maria", per dirla con le parole di Claudio Lippi. E infatti della De Filippi si sono perse le tracce dopo la notizia della morte di Maurizio Costanzo. Per il momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla scomparsa del marito: con ogni probabilità sta preparando tutti i passaggi per dare l’ultimo saluto al giornalista i cui funerali si terranno lunedì 27 febbraio alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Di certo c'è che non sta a casa.

"Oggi no". Costanzo morto, il dolore di Maria De Filippi: Mediaset stravolta

Lo ha scoperto una delle troupe de La Vita in Diretta che nel corso della puntata, si è collegata con lo studio dall’ingresso della casa di Maria e Costanzo a Roma, nel quartiere Prati, zona limitrofa ai Parioli dove per anni è andato in onda il Maurizio Costanzo Show. Della De Filippi, però, nessuna traccia: “Maria non è qui, nemmeno i famigliari”, ha raccontato l’inviata di Alberto Matano che ha dedicato l'intera puntata della trasmissione al lungo del legame che ha unito il giornalista e la moglie per ben 33 anni. “Mando un abbraccio con tutto il mio affetto a Maria De Filippi, un grande amore, vissuto con grande riserbo”, ha esordito Matano, aggiungendo alcuni dettagli circa il legame sentimentale e spiegando che la conduttrice è rimasta vicina fino all’ultimo al marito: “Sappiamo la grande dedizione di Maria nei confronti di Maurizio nel corso degli anni, fino all’ultimo momento”. Da parte sua Claudio Lippi, che ha lavorato a lungo con Costanzo ai tempi di Buona Domenica ha fatto presente che il lutto sarà parecchio doloroso per la regina di Mediaset: "Spero che con la forza che ha ereditato da lui, che le ha permesso di diventare la signora della tv, senza che lui le abbia modificato i suoi atteggiamenti, si riprenderà”.