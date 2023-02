Fedez balbetta, "problema psicologico o...": pesante indiscrezione

25 febbraio 2023 a

Fedez sta facendo parlare di sé per un'improvvisa balbuzie, che gli rende difficile parlare e formulare frasi, come si è visto nelle sue ultime storie su Instagram. Cosa è successo di preciso? Lui stesso ha confermato di soffrire da "un po’ di tempo" di problemi nel parlare. Vedendolo così, in molti si sono chiesti se questo tipo di difficoltà possa sorgere in età adulta. A tal proposito Elisabetta Banco, psicoterapeuta ed esperta in neuropsicologia, al Corriere della Sera ha spiegato: "Anche se la forma di disfluenza, ovvero di balbuzie, più nota è quella evolutiva e cioè del bambino (definita evolutiva perché si manifesta appunto con l’evoluzione, e cioè la crescita, del piccolo), ne esistono anche altre che possono comparire da adulti".

Sulle cause, l'esperta ha detto che possono essere "più di una. Può innanzitutto trattarsi della “ricomparsa” di una balbuzie “compensata” in passato, grazie a interventi integrati di logopedia e psicologia". In genere i motivi alla base di un ritorno della balbuzie sono due, secondo la Banco: "Neurologico o psicologico". Alla domanda sul fatto che la balbuzie potrebbe essere la conseguenza tipica di uno shock post traumatico da stress, l'esperta ha risposto: "Non direi tipica. La reazione a uno shock può causare molti sintomi fisici — come tachicardia, affanno, tremori — e psichici, tipicamente l’ansia; la balbuzie, se c’è, non si presenta mai da sola ma come correlato di questi altri disturbi".

Sulle possibilità di "guarigione", la psicoterapeuta ha detto che mentre per il bambino potrebbe essere più semplice, "in un adulto invece se la balbuzie si presenta un solo giorno, o poco più, non bisogna preoccuparsi; se invece perdura per un certo tempo ed è dovuta a un trauma, va affrontata con la psicoterapia e in casi selezionati anche con un intervento farmacologico".