Luciana Littizzetto preoccupata per la De Filippi: "Come l'ho trovata"

Le ultime settimane non sono state affatto facili per Maria De Filippi: lo ha rivelato la sua amica Luciana Littizzetto a La Bomba, il programma che conduce ogni sabato mattina su Radio Deejay. La comica torinese, che ha registrato la puntata a poche ore dalla notizia della morte di Costanzo, ha raccontato dell'ultima volta in cui ha incontrato l'amica: "Sono molto dispiaciuta per Maria".

La Littizzetto ha detto di aver visto la De Filippi appena una settimana fa, quando è stata ospite di C'è Posta Per Te, e di averla trovata particolarmente provata, dimagrita e affranta. La famiglia di Costanzo ha mantenuto il massimo riserbo sul ricovero in clinica del giornalista. E anche se gli amici più intimi erano a conoscenza di qualche acciacco, nessuno avrebbe immaginato quello che poi è successo. La stessa Littizzetto è rimasta sorpresa nel trovare la sua amica in quelle condizioni.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la conduttrice sia andata ogni giorno a trovare il marito nella clinica Paideia, dove lui era ricoverato. Ci andava prima di cominciare a lavorare e una volta finita la giornata. Non facendo mai trapelare nulla sulla difficile situazione che stava vivendo.