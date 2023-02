Maurizio Costanzo, il dettaglio sulla bara che stupisce l'Italia

27 febbraio 2023 a

Con circa 30 minuti di anticipo rispetto all'orario comunicato, si sono svolti a Roma i funerali di Maurizio Costanzo. Presente la famiglia ma anche tanti volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura del nostro Paese. Al termine delle esequie la bara di Costanzo è stata accompagnata fuori dalla chiesa sulle note della colonna sonora de Il Maurizio Costanzo Show. Un momento davvero toccante che ha commosso tutti.



Ma nel corso dei funerali è emerso un dettaglio che in tanti hanno segnalato riguardo alla bara. Sulla bara che custodisce infatti il corpo di Costanzo c'è anche la foto di un gatto, del suo gatto. Costanzo amava tantissimo gli animali, soprattutto i gatti. Il conduttore, giornalista e autore era legatissimo al suo micio, Filippo. Un certosino che lo stesso Costanzo aveva trovato in una cucciolata abbandonata. Parlando di questo ritrovamento aveva detto: "È stato amore a prima vista".Insomma anche nel suo ultimo viaggio, Costanzo ha voluto al suo fianco Filippo, il gatto che gli faceva tanta compagnia nelle lunghe e intense giornate di lavoro. Il dettaglio di quella foto posata sulla bara ha commosso in tanti e sui social molti follower hanno voluto mandare un messaggio di vicinanza alla famiglia per il dolore che è arrivato così all'improvviso.