Ilary Blasi e Tamara Pisnoli, "la cena a casa sua prima della condanna"

Entra anche Ilary Blasi, in via del tutto indiretta, nella brutta vicenda giudiziaria di Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi. Due settimane prima della condanna a 7 anni e 2 mesi di carcere per tentata estorsione, rapina e lesioni, la donna era a casa dell'ex moglie di Francesco Totti a Roma: "l'ultima cena pubblica prima della condanna", sottolinea Repubblica che riporta la cronaca di quella serata spensierata. Mattatore Teo Mammuccari, ex conduttore delle Iene, che ha intrattenuto gli ospiti, vip e meno vip, grandi e bambini, con uno spettacolo di ipnosi e qualche trucco di magia dei suoi.

La Pisnoli assiste alla scena con un leggero sorriso, anche se, scrive sempre Repubblica, forse è "difficile divertirsi quando il tempo passa e la sentenza del giudice si avvicina". Secondo il tribunale, l'ex moglie di De Rossi avrebbe intimato a due "scagnozzi" di farsi fare un bonifico da Antonello Ieffi, imprenditore che a suo dire era in debito con lei per 200mila euro, e poi "ammazzarlo". Nel video pubblicato su Instagram a casa Blasi, Tamara e Ilary, ex Wags giallorosso, si scambiano anche qualche battuta: "Sei stata ‘aspa?", "Mi sento rilassata".

Nel frattempo, la Pisnoli ha virtualmente preso carta e penna e ha scritto al Corriere della Sera per smentire almeno in parte le accuse che hanno portato alla sua condanna: "Il Tribunale di Roma mi ha considerato responsabile dei reati di rapina e tentata estorsione. Avrei ordinato la rapina di un orologio (materialmente preso da altre persone), dopo avere tentato, senza alcun successo, di farmi restituire dei soldi che avevo versato per un investimento, con interessi risarcitori illeciti". Una ricostruzione, sottolinea, sbagliata e che contrasterà in appello. La donna contesta in particolare qualche virgolettato cruento uscito in questi giorni: "Fategli pulire il sangue, portatelo a fare il bonifico e poi ammazzatelo", avrebbe ordinato a due uomini riferendosi a Ieffi: parole e ordini, sottolinea, "mai, mai mai neppure accennati nei numerosissimi interrogatori fatti dalla parte civile".