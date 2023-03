Fedez e Ferragni, "indizio chiaro": la voce che fa "saltare" la coppia

Roberto Tortora 03 marzo 2023 a

M’ama, non m’ama. M’ama, non m’ama. Comunque vada a finire, l’importante è che tutti i dubbi amletici vengano snocciolati sui social. E così, ecco l’ultimo capitolo della coppia più chiacchierata d’Italia: i Ferragnez. La crisi, esplosa sul palco del Festival di Sanremo, è poi rientrata dopo alcuni giorni burrascosi. Ora, però, le cose sembrano di nuovo precipitare. In una stories su Instagram, Chiara Ferragni ha mostrato i figli Leone e Vittoria, scrivendo una frase sibillina: “La mia vita in una foto”. E Fedez? Che fine ha fatto? Non fa più parte della sua vita? In realtà, Federico Leonardo Lucia non è sparito solo da Instagram, ma anche dal suo lavoro. Non ha dato tracce di sé, infatti, alla conferenza stampa di presentazione della terza stagione di “Lol: chi ride è fuori”, show di grandissimo successo che è salito alla ribalta durante la pandemia e condotto proprio dal rapper milanese.



Né un videomessaggio né una lettera né un fischio e Serena Dandini, moderatrice dell’incontro con i giornalisti insieme a Frank Matano, ha potuto solo laconicamente commentare con un “ci segue da lontano”. Negli ultimi tempi, a onor del vero, le condizioni di salute di Fedez non sono sembrate ottimali e nelle ultime dirette social che aveva trasmesso era parso claudicante e balbettante. Non si sa se frutto di una condizione psicologica fragile per via della presunta crisi con la moglie o se di veri e propri malanni fisici. La bufera, del resto, sembrava placata da qualche giorno, dopo la pubblicazione di un altro scatto della Ferragni su Instagram in cui mostra due mani strette l’una nell’altra, la sua e quella del marito. Non si sa, a questo punto, se fosse una testimonianza di reale riappacificazione o una farsa per salvare le apparenze, visti anche gli enormi interessi economici in ballo. Il mistero, insomma, s’infittisce e la sensazione è che la telenovela sia ben lontana dall’ultima puntata.