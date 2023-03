Ilary Blasi, la foto che umilia Francesco Totti: finita per sempre

Roberto Tortora 03 marzo 2023 a

L’Isola dei Famosi 2023 si avvicina e, con essa, anche il ritorno in tv di Ilary Blasi. Per la prima volta da donna separata. Il suo matrimonio con Francesco Totti, durato 17 anni, è finito. E c’è già l’erede, ad oggi l’imprenditore tedesco Bastian Müller. La stessa Blasi non disdegna di pubblicare diverse foto su Instagram della loro liaison che, dunque, non è solo una ripicca all’unione di Totti con Noemi Bocchi, ma una vera e propria relazione. Si preannuncia, quindi, un’edizione del reality sulle spiagge dell’Honduras davvero intrigante, impreziosita anche dalla presenza dell’ex-suora, Cristina Scuccia, per la prima volta totalmente esposta al pubblico televisivo dopo The Voice of Italy e Ballando Con le Stelle. E non finisce qui, perché le vere o presunte scaramucce tra Ilary Blasi e l’inviato Alvin saranno un altro elemento da tenere sott’occhio. Non si sa se per scherzo o seriamente, ma lo stesso Alvin ha pubblicato uno screenshot su Instagram che evidenzia uno scambio di file vocali proprio con la conduttrice romana e la seguente didascalia: “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”. Cosa si cela dietro questa presunta polemica? Screzi editoriali sul programma? Litigio tra colleghi? Farsa per creare attesa e farsi pubblicità? Non è dato ancora saperlo.







Intanto, la showgirl è volata a Francoforte. Non certo per vedere il Napoli in Champions League, bensì per una fuga romantica con il suo Bastian. La Blasi, infatti, ha mostrato l’ennesima foto, stavolta ritraendosi con il suo boyfriend mano nella mano, in macchina. Nel frattempo, Francesco Totti non è da meno. L’ex-capitano della Roma, infatti, si è concesso un po' di relax in montagna, a Madonna di Campiglio, insieme alla sua Noemi. Una vacanza che segue il primo San Valentino insieme a Venezia. Con loro ci sono i figli, Chanel e Isabel, avute dal campione del mondo con Ilary, e Sofia e Tommaso, i bambini che la Bocchi ha avuto dal suo ex, l'imprenditore Mario Caucci. Le vacanze intelligenti, da separati, sembrano quindi far felici tutti. E, se Totti spera che la sua Roma vinca l’Europa League e si piazzi tra le prime quattro in Serie A e disputi, così, la prossima Champions League, per Ilary Blasi c’è la speranza che la nuova edizione de L’Isola dei Famosi sia un successo. Le premesse ci sono tutte.