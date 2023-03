Francesco Giorgino rimosso dal Tg1, il report interno Rai: sospetti sulla Maggioni

04 marzo 2023 a

C'è qualcosa che non torna nella mossa di Monica Maggioni, direttore del Tg1, di "sfrattare" Francesco Giorgino dalla conduzione dell'edizione delle 20, la più prestigiosa e seguita. A tornare sulla questione che ha molto agitato le acque ai piani alti di viale Mazzini e nella redazione del telegiornale della rete ammiraglia, è Marco Zonetti per Dagospia, grande esperto di tutto quello che si muove nei corridoi della tv pubblica (e non solo).

Il "fattaccio" è datato giugno 2022: Giorgino, insieme alle colleghe Emma D'Aquino e Laura Chimenti, venne rimosso dalla conduzione per far posto a Elisa Anzaldo, Giorgia Cardinaletti e Alessio Zucchini. Aldilà delle qualità dei sostituti, tutti all'altezza, a far rumore fu il modo decisamente brusco con cui la Maggiorni mise in atto la sua decisione. Un siluramento con strascichi legali su cui getta una luce inquietante, sottolinea Zonetti, "il documento riservatissimo relativo al monitoraggio Rai-Ipsos sulla notorietà dei personaggi televisivi pervenuto in esclusiva a Dagospia".

Come si dice in questi casi, carta canta. "Tra il febbraio e il maggio 2022, pochi mesi prima della rimozione dei tre mezzibusti - era stato effettuato dall'azienda un sondaggio relativo al 'riconoscimento' di vari conduttori e inviati del Tg1 - si legge su Dagospia -. Nel febbraio 2022 la fotografia di Elisa Anzaldo era stata riconosciuta dal 10,3% dei sondati, mentre nel marzo 2022 solo il 5,7% del campione aveva riconosciuto quella di Giorgia Cardinaletti e il 3,4% quella di Isabella Romano, successivamente promossa alla guida del poco seguito Tg1 Mattina. Valentina Bisti, già al timone di Uno Mattina, era risultata invece nota al 10,9%". Giorgino, un veterano Rai, a maggio era stato riconosciuto dal 49% dei sondati, risultando il volto-simbolo del Tg1. Più di Emma D'Aquino riconosciuta dal 21,7%, "Laura Chimenti dal 20,7%, Francesca Grimaldi dal 18,5%, Alessio Zucchini dal 18%, Roberto Chinzari dal 13,4%, Maria Soave dal 13%, Barbara Capponi (già al timone di Uno Mattina Estate) dall'8,3%, Perla Di Poppa dal 7,9%, Dania Mondini dal 7,3%, Giulia Serenelli dal 7,2%, Micaela Palmieri e Adriana Pannitteri dal 6,3%, Gabriella Capparelli dal 6,2%, Cecilia Primerano e Susanna Lemma dal 5,3% del campione, Gianpiero Scarpati dal 3,5%, Giuseppe Rizzo dal 2,5%".

Questi i dati snocciolati da Zonetti. Che poi tira le somme: "I tre "epurati" dall'edizione delle 20, Giorgino, D'Aquino e Chimenti, erano anche i tre giudicati più noti dal campione sondato da Rai/Ipsos. Stupisce quindi la loro improvvisa sostituzione al timone dell'ambitissimo Tg1 di prima serata con Alessio Zucchini, che godeva di una percentuale di riconoscimento inferiore ai tre, e con Elisa Anzaldo, il cui riconoscimento era ben cinque volte inferiore a quello di Giorgino e due volte inferiore rispetto a D'Aquino e Chimenti. Quale fu il criterio utilizzato un mese dopo da Monica Maggioni?", riconosciuta peraltro dal 20,4%, quasi 30 punti meno di Giorgino.