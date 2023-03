Nunzia De Girolamo smaschera il vip: "Mi ha detto no per pregiudizio politico"

05 marzo 2023 a

Si confessa a tutto campo, Nunzia De Girolamo, conduttrice di Ciao Maschio, il programma del sabato in seconda serata su Rai 1. Ex politica, ora impegnatissima sul piccolo schermo, si racconta a Il Messaggero. E come sempre, parla senza troppi peli sulla lingua.

La De Girolamo spiega come sia stato difficile fare politica, soprattutto gli inizi, "quando ero giovane e berlusconiana". Dunque rivela: "È più facile stare in tv. La politica è molto più cattiva del piccolo schermo".

Ma la De Girolamo, rivela, sconta ancora un "pregiudizio politico". Tanto che c'è anche chi ha rifiutato l'intervista a Ciao Maschio proprio per il suo passato in Forza Italia. E dice anche nome e cognome: "Rocco Papaleo. A me piace tanto. Ma lui ha subito rifiutato per via della mia vecchia appartenenza politica".

Nel lungo colloquio col quotidiano capitolino ci sono anche domande piccanti: "Con cento ospiti in tre edizioni un pensierino su qualcuno non l'ha mai fatto?", chiedono alla De Girolamo. E lui: "Flash di attrazione sessuale, pensare di passare una notte con qualcuno, sono sincera, non li ho avuti. A me piace solo Fiorello: simpatico, brillante, super energico. O l'uomo cervellotico, molto colto, al limite del pesante: mio marito".

E fantasie sul sesso femminile? "Sono molto etero ma tutto può succedere, chi lo sa?", replica. "Io ho avances dagli uomini ma anche da tante donne. Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui c'era scritto che io sono il suo ideale di donna", conclude Nunzia De Girolamo.