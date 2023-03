Domenica In, arrivano gli attori di Mare fuori: caos totale. E Mara Venier...

05 marzo 2023 a

L'entrata del cast di Mare fuori da Mara Venier a Domenica in nella puntata del 5 marzo su Rai 1 ha creato il caos totale in studio. La conduttrice dopo aver chiuso l'intervista con Fabio Concato ha annunciato la pubblicità e l’arrivo del cast della serie. Ma al rientro dalla pubblicità zia Mara si è intrattenuta a salutare uno per uno gli attori presenti con baci e abbracci senza sapere di essere già in onda da un po'.

La conduttrice ha anche rivelato agli attori di Mare Fuori di essere una fan della serie: "Io mi sono imbarcata su questa serie. Fino all’una di notte a guardare Mare Fuori", ha confessato. E poi ha voluto puntualizzare che la serie, che è sbarcata su Netflix, in realtà è un prodotto della sua amata Rai: "Devo fare i complimenti alla Rai perché questa è una produzione Rai. Un successo pazzesco come accade raramente..".

Dopodiché i giovani attori e Raiz, cantante e attore che impersona Don Salvatore Ricci, hanno poi risposto alle domande dei ragazzi presenti per l’occasione in studio dicendo si essere cresciuti e maturati tanto anche grazie alla serie. Insomma, un bel momento televisivo nonostante un po' di caos...