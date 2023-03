Fedez-choc: "Problemi di salute mentale. Non camminavo più"

Andrea Valle 07 marzo 2023 a

La sparizione di Fedez dai social e le confuse voci sui suoi problemi coniugali con Chiara Ferragni, dopo un controverso Festival di Sanremo, celavano in realtà una situazione dove i lustrini, i photo-filtri e baci gay trovano poco spazio.

Ieri il rapper milanese è tornato su Instagram, suo media prediletto, postando una storia esplicativa quanto intensa, a sgombrare i rumors sul suo delicato momento personale: «Il tumore al pancreas è stato un evento molto traumatico e soltanto oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale», ha detto Fedez, maglietta bianca, un accenno di occhiaie, la voce serena ma con una ovvia nota di tensione che inevitabilmente si è rotta quando, in lacrime, ha ammesso di essersi affidato a psicofarmaci: «Li ho cambiati nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era adatto a me. Da gennaio mi è stato prescritto questo depressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche effetti collaterali dal punto di vista fisico, molto forti, al punto da provocarmi dei tic nervosi alla bocca, da impedirmi di parlare in maniera libera. Mi ha provocato spasmi e non riuscivo più a camminare».

Aprirsi per aiutarsi, e anche aiutare gli altri, in fondo. «Questo periodo mi ha fatto capire quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto sulla mia famiglia e su mia moglie. Ne sono state dette di ogni su di lei, ed è l’unica persona che mi è stata a fianco e mi dispiace che abbia dovuto subire una tempesta di mer*** mediatica totalmente immeritata», smentendo ogni voce di separazione, «ci tengo a ringraziarla perché ha dovuto badare a una famiglia intera e a me in questo periodo, e non è per niente scontato, sono veramente un uomo fortunato». E ora? Ci sarà da «affrontare la terapia. Senza cercare scorciatoie come ho fatto io in questi mesi. Non cercate scorciatoie, perché possono farvi male Quando vi succede qualcosa di fortemente traumatico nella vita abbiate cura della vostra salute mentale ed emotiva, e non trascurate le vostre emozioni ne quelle delle persone che vi stanno accanto. Un abbraccio».