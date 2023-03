Alessia Marcuzzi in discoteca, poi... Beccata così: gossip impazzito

Roberto Tortora 09 marzo 2023 a

Alessia Marcuzzi is on fire. Per la showgirl romana è un momento d’oro, dopo il successo della prima edizione di Boomerissima, il programma da lei condotto su Rai 2 e che ha avuto ottimi ascolti e una critica positiva dal pubblico. Non solo, subito dopo ha affiancato Fiorello alla conduzione del programma Viva Rai 2 nella settimana del Festival di Sanremo, in cui ha dato il suo occhio clinico sul look dei concorrenti in gara. Il tutto, dopo un periodo di distacco dalla televisione, in cui si era dedicata alla sua linea di cosmetici e, dal punto di vista sentimentale, in cui era giunta la notizia della separazione tra lei e il marito, Paolo Calabresi Marconi, risalente a settembre 2022.

Ora è tempo di un nuovo flirt e i paparazzi di Chi hanno subito beccato la Marcuzzi in compagnia di un nuovo partner. Hanno fotografato la showgirl, infatti, mentre entrava nel portone del palazzo del ballerino Jody Proietti. a nulla sono serviti il cappellino e il maxi piumino. Ma non è finita qui: alcuni giorni fa, il 2 marzo per l’esattezza, Proietti e Marcuzzi sono stati visti insieme al teatro Brancaccio ad assistere allo spettacolo Tutti parlano di Jamie con altri amici. Dopo lo spettacolo, sono saliti in auto ed hanno cenato in un ristorante di via del Corso. Per chiudere alla grande la serata, si rifugiano nel piano-bar di un hotel ci restano fino a tarda notte. I paparazzi seguono il ballerino e scoprono che i due si sono separati, ma solo per depistare (senza successo). Proietti ha 31 anni e lavorato come ballerino sia ad Amici che a Tale e Quale Show. Ha collaborato anche con Luca Tommasini, coreografo con il quale Alessia lavora per il suo Boomerissima e possibile punto d’incontro per la coppia.

Così, mentre il gossip impazza intorno al nuovo flirt di Alessia Marcuzzi, la showgirl incurante si diverte in discoteca. Prima balla da sola sul divanetto del locale, poi si butta in pista per un ballo decisamente più scatenato. Con lei, l’amica Elena Santarelli. Tra un ballo, un bacio e dati Auditel da sogno, i cinquant’anni di Alessia Marcuzzi sono più belli che mai.