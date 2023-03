Maurizio Costanzo, la vip esce allo scoperto 63 anni dopo: "Ero la sua fidanzatina"

09 marzo 2023 a

"Quando incontrai per la prima volta Maurizio Costanzo, lui aveva 21 anni e io ne avevo due più di lui. Siamo stati fidanzatini e in quel periodo aveva cominciato a lavorare per Grazia": Giovanna Ralli lo ha detto nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Solo un ricordo e non una notizia, visto che i due rivelarono questo retroscena tempo fa al Maurizio Costanzo Show. L'attrice, però, ha aggiunto dei dettagli: "Ci siamo frequentati e innamorati, è stata una bella storia, poi io sono dovuta andare a Parigi e per motivi di lavoro ci siamo persi".

In una più recente intervista al Messaggero, invece, la Ralli parlando dei ricordi ha detto: "Cerco di pensare sempre al presente. Ci sono delle vicende che magari puoi ricordare come in questi giorni dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, un carissimo amico, che ho conosciuto quando eravamo ragazzi. In questo frangente ho voluto ricordare, ma non sempre lo faccio volentieri".

Infine, alla domanda sugli attori con cui ha lavorato meglio, Giovanna Ralli ha risposto: "Con Sordi, con Mastroianni, con Tognazzi, con Gassman. Con tutti sono andata d'accordo. Ho lavorato anche con Michael Caine, un partner straordinario". Uno dei peggiori difetti degli attori, a suo dire, è il "non essere puntuali. Io sono di una puntualità pazzesca, per rispetto verso i miei compagni di lavoro".