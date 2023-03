Ilary Blasi "spietata": come ha distrutto il sogno di Totti e Noemi

09 marzo 2023 a

Secondo le ultime indiscrezioni l'accordo per una separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ormai irraggiungibile. E così nonostante entrambi si siano rifatti una vita - lei con l'imprenditore tedesco Bastian Muller e lui con Noemi Bocchi - la ex coppia, di fatto, risulta ancora legalmente coniugata. I due infatti non trovano nessun tipo di intesa e quindi il divorzio non sarà consensuale e a decidere su questione economica, assegnazione della mega villa all'Eur e affidamento dei figli, ci penseranno i giudici.

Peraltro, sempre stando ad alcune voci ben informate gli avvocati di Ilary e Totti hanno smesso di parlars, quindi ognuno porterà avanti le istanze del proprio cliente nel suo esclusivo interesse.

Ma c'è di più. Il mancato accordo tra i due, soprattutto le resistenze di Ilary Blasi hanno distrutto - almeno per ora - il sogno di Francesco Totti e Noemi Bocchi. I quali, secondo quanto rivela una fonte al settimanale Nuovo erano pronti a sposarsi dopo ormai un anno di relazione. "L’avrebbe sposata a breve, se non ci fosse stato questo intoppo. Chiudere con Ilary il prima possibile era il suo intento", ha spiegato.

Tutto rinviato. Per ora il Capitano e la flower designer dovranno accontentarsi di una semplice convivenza. Da dicembre, infatti, i due condividono un mega appartamento ai Parioli.

Vedremo cosa rivelerà ora Ilary Blasi alla sua amica Silvia Toffanin a Verissimo quando parlerà per la prima volta di tutta questa vicenda...