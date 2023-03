Paolo Bonolis, "l'ho tradita": la confessione sulla ex

10 marzo 2023 a

a

a

“Se ne è andata perché l’avevo tradita": Paolo Bonolis lo ha detto al sito La 27esima Ora parlando della sua ex moglie. Il conduttore ha parlato agli studenti della facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma in occasione del campus di formazione "Obiettivo 5". "Eravamo molto giovani. Lei è americana e quando è finita è tornata negli Stati Uniti", ha continuato Bonolis. Quest'ultimo, infatti, prima di sposarsi con Sonia Bruganelli, è stato legato per cinque anni, dal 1983 al 1988, a Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli.

"Tutto sbagliato". Bufera sugli autori di Paolo Bonolis: la scelta nel mirino

"Ero un ragazzo e lei aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia - ha raccontato il conduttore, ricordando quei momenti -. Ho imparato a rinunciare per tutelare i miei figli che erano piccoli, anzi una doveva ancora nascere. I sentimenti sono più importanti delle parole, se vuoi bene devi sapere fare un passo indietro". Bonolis, poi, ha dato un consiglio alle coppie che si separano: "Bisogna mettere in primo piano i diritti dei bambini che non hanno scelto di esserci. Niente vendette attraverso i piccoli o si rischia l'infanticidio sentimentale. Con la mia ex moglie condividiamo alcuni valori e questo ci ha aiutato a non farci la guerra".

"Spegnete quel microfono": finimondo in studio, Signorini interviene

Parlando del rapporto tra i suoi primi due figli e gli altri tre, nati dalla relazione con Bruganelli, il conduttore ha detto: "Sono legati, si vogliono molto bene". Ora, comunque, Bonolis è anche nonno. A tal proposito ha detto: "Ho due nipoti. A Natale siamo andati in America a conoscere il figlio di Stefano. È bellissimo, è nato di 5 chili, sembrava un abbacchio. Mio figlio e mia nuora erano disperati perché piangeva sempre. Per forza, gli ho detto, questo è affamato. Voi lo nutrite secondo l'età, ma va nutrito secondo il peso".