De Filippi, profezia choc di Gerry Scotti: "Mi madre morta e firmavo"

12 marzo 2023 a

Gerry Scotti non usa giri di parole. Ospite di C'è Posta per te si lascia andare, commosso, a una confidenza. Il conduttore ha perso la mamma circa 30 anni fa, quando già era famoso. E in camera mortuaria in tanti gli hanno chiesto un autografo mentre piangeva la madre morta poche ore prima. "Ho cercato di rispettare le persone che c'erano lì, mi era venuta la tentazione di respingerle, poi ho pensato cosa avrebbe voluto mamma che era così contenta del mio percorso professionale...". Un racconto che colpito e non poco il pubblico presente in studio e anche quello che ha seguito il programma sui social.





Ma di fatto questo racconto a C'è Posta per te, probabilmente registrato prima della morte di Costanzo ha portato ancora una volta alla luce quell'episodio che si è consumato all'interno della camera ardente che ospitava la salma del giornalista. Qualcuno ha infatti chiesto qualche selfie a Maria De Filippi che stremata dal dolore non si è sottratta nel rispetto del suo pubblico. Da questo episodio sono scaturite polemiche senza sosta. E ora questo racconto di Gerry Scotti ha un sapore profetico, come se da qualche parte qualcuno avesse mandato un messaggio per qualcosa che purtroppo da lì a poco sarebbe avvenuta: la morte di Maurizio Costanzo.