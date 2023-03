C'è Posta per te, De Filippi spiazzata da Mengoni: "Scusa, non ci riesco"

12 marzo 2023 a

A C'è posta per te momenti di grande commozione per Marco Mengoni, fresco vincitore di Sanremo 2023. Il cantante è stato ospite di Maria De Filippi. Una sua canzone è stato il "regalo" che ha fatto al pubblico in studio ma anche a una famiglia che ha attraversato diversi problemi negli ultimi anni.

Ma avvicinandosi a Marta, la ragazza protagonista dell'ultima storia della puntata ha affermato: "Volevo dire tante cose, ma non ci riesco. Non so quanto riuscirò a parlare, perché l’amore, quando è così forte mi fa un grande effetto". E ancora: "L'unico collante della famiglia è l'amore e la vostra vita ne è la dimostrazione più grande. Io nelle mie canzoni parlo spesso di amore perché io credo sia l'unica arma che abbiamo a disposizione nella vita. Mi ero preparato così tanti discorsi ma non riuscirò a farne mezzo", ha affermato ringraziando il pubblico per gli applausi ricevuti. "Siete un esempio per molti e un’ispirazione per me, spero di diventare parte di un nucleo così tenace", ha concluso Marco Mengoni prima di regalare alla ragazza e alla sua famiglia i biglietti per il suo concerto già sold out. Un momento davvero emozionante che ha coinvolto per primo proprio Mengoni, visibilmente commosso.