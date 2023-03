Gf Vip, Donnamaria squalificato finisce in ospedale: caos a Mediaset

Roberto Tortora 14 marzo 2023 a

a

a

Chi di Grande Fratello Vip ferisce, di Grande Fratello Vip perisce… o almeno si ammala. Dopo essere stato squalificato dall’ultima edizione del reality, durante la puntata del 9 marzo, per un comportamento e un linguaggio non consoni, Edoardo Donnamaria non ha recuperato tranquillità, anzi, è finito addirittura in ospedale. La notizia la si apprende direttamente dal profilo Instagram di suo padre Vincenzo, dove ha pubblicato una foto inquietante: sdraiato su un lettino di ospedale con un pantalone della tuta e senza maglia. Il papà dell’ex-concorrente del GF scrive: “Avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo!! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille!”.

"Cosa mi hanno fatto...": il tremendo sfogo di Attilio Romita

Cosa sarà successo veramente a Edoardo Donnamaria? Al momento non è dato saperlo, ma sembra che la sua presenza in ospedale non rappresenti, per fortuna, nulla di serio. Forse solo controlli di routine per verificare il suo stato fisico generale. Evidentemente, la sua esperienza al reality di Canale 5 è stata probante, visto che è stato rinchiuso in una casa per 6 mesi ed è stato sottoposto a una pressione psicologica e fisica notevole. E, infatti, dopo la fine della sua esperienza davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia, Edoardo si è mostrato molto poco in pubblico e non ha ancora ripreso in mano i suoi profili social. Lo abbiamo visto in un’intervista rilasciata a RTL 102.5 e in alcune foto pubblicate da amici e parenti. Insomma, questo GfVip ha prosciugato il volto di Forum.

"Reggiseno trasparente". Panico a Mediaset, Pier Silvio colpisce ancora: prima della diretta...

Nel frattempo, la sua fidanzata, Antonella Fiordelisi, continua a piangere all’interno della casa. Non ha superato il distacco dal suo Edoardo, al punto da indossare le mutande del ragazzo e dormire con una sua foto accanto nel letto. Donnamaria, dal canto suo, è comparso al di fuori della casa con un megafono per gridarle il suo amore. Non resta che aspettare la loro ricongiunzione, quantomeno per mettere a tacere tutti gli psicodrammi degli ultimi mesi.