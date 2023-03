Gigi D'Alessio, rivelazione clamorosa: "Non sono un putt***, ma..."

13 marzo 2023 a

Gigi D’Alessio ha avuto e ha una brillante carriera artistica e la sua vita sentimentale è stata altrettanto "ricca". In una intervista a Il Messaggero, il cantante napoletano ha parlato delle sue tre più importanti storie d'amore dalle quali sono arrivati i suoi cinque figli. Ora Gigi D'Alessio è molto felice accanto alla donna che gli ha dato il suo quinto figlio, Denise Esposito. Ma premesso questo la domanda è: cosa ha sbagliato in questi anni nella sua vita sentimentale? Perché le sue più importanti storie d’amore non sono durate? "Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put***iere", sottolinea il cantante. "Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati”.

Insomma, gli errori sono stati fatti e si fanno sempre ma rispetto alle sue ex mogli e fidanzate ci tiene a precisare che non deve chiedere scusa a nessuna di loro. "Io non devo chiedere scusa a nessuno", chiarisce Gigi D'Alessio. "Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi". Ma sarebbe disposto a sposarsi di nuovo? Gigi non lo può escludere a priori perché con Denise le cose vanno molto bene e hanno un bimbo molto piccolo ma al momento non sarebbe in programma.