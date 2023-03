Ilary Blasi e Francesco Totti, il divorzio: la prima decisione del giudice

14 marzo 2023 a

Che guerra in tribunale sia. Anche se in questa battaglia arriva subito un primo slittamento. Si parla della burrascosa separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi: infatti ora entra nel vivo il processo, l'ultimo capitolo - giudiziario - di una lunga storia d'amore, quella tra il Pupone e la showgirl, terminata in modo assai turbolento.

Oggi, martedì 14 marzo, è infatti arrivata la prima decisione del giudice il quale, per via telematica, ha comunicato alle parti in causa come l'inizio del procedimento, come detto in premessa, sia stato rimandato. Ancora non è chiaro a che data sia slittato il "via alle operazioni": lo slittamento infatti potrebbe essere di poche ore o anche di giorni.

Per certo, trapela da ambienti vicini all'ex capitano della Roma e alla conduttrice Mediaset, non si vuole andare troppo per le lunghe, questo perché i due hanno voglia di chiudere in fretta sulle modalità del divorzio. Due i punti che, per importanza, svettano su tutti gli altri: in primis l'affidamento dei tre figli della coppia - Cristian, Chanel e Isabel -, affidamento che probabilmente sarà congiunto. Dunque, secondo punto, la parte economica, assai difficile da stabilire considerati i vent'anni di rapporto e considerati gli averi e i possedimento dei due. Per chi se lo chiedesse, la ormai celeberrima "battaglia dei Rolex" non farà parte di questo filone giudiziario: ad esprimersi sulla annosa vicenda sarà la settima sezione del tribunale civile di Roma, che però deve ancora pronunciarsi.