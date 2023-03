Fedez, l'odio di Selvaggia Lucarelli: "Senza cazz*** da vendere"

15 marzo 2023 a

a

a

Si avvicina la Pasqua e con essa uova e ovetti. Quale migliore occasione, insomma, per fare beneficenza o presunta tale? La festa, il cioccolato, le buone intenzioni ed eccetera eccetera.

E così ecco che già tempo fa, insomma con congruo anticipo, Chiara Ferragni aveva lanciato il suo panettone benefico: la Pasqua non c'entrava, il panettone è territorio esclusivo del Natale. Ma ora, ecco che tocca all'uovo (ovviamente pasquale e altrettanto ovviamente benefico) di Fedez. Il rapper, dopo le recenti vicissitudini, promuovo l'uovo per l'associazione Amici di Tog, che segue percorsi di riabilitazione neurologica infantile.

"Con quel delinquente di Fedez...": la frase straziante di Gerry Scotti, choc in studio

Ma indovinate un po'? La sacerdotessa del giusto nonché regina dell'odio e imperatrice del livore, ossia Selvaggia Lucarelli, ha da eccepire. Vade retro, Fedez! Vade retro, uovo di Pasqua! Ogni occasione, per Selvaggia Lucarelli, è buona per buttarla in caciara, per fare polemica gratuita, per far parlare di sé. E così ecco che per l'ennesima volta se la prende con Fedez. E Ferragni. Tutti e due in tandem colpiti appassionatamente.

Su Instagram, la blogger alza il metaforico ditino e dispensa sentenze: "Vi do un'idea geniale per fare beneficenza senza guadagnare nulla dalla beneficenza: fate una bella donazione, senza panettoni, uova e cazz*** varie da vendere, senza firmare contratti che vi fanno guadagnare. Noi altri facciamo così (senza magari dirlo al mondo, chissà)", conclude la sua consueta spruzzata d'odio. Anche per oggi, missione compiuta.