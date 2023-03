Marcello Cirillo, incidente a Roma: "Investito da un camion"

16 marzo 2023 a

Marcello Cirillo è stato vittima di un bruttissimo incidente a Roma. Il cantante e conduttore noto per la sua partecipazione a molti programmi Rai tra cui I Fatti Vostri, è rimasto coinvolto, in uno scontro sulla Cassia bis. è lui stesso a raccontarlo con un post pubblicato sulle sue pagine social con la foto della sua macchina ribaltata. "Sono vivo per miracolo", si legge, "voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15 si trovavano sulla Cassia bis a Roma e mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato investito da un camion. Sono stato trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada".

Fortunatamente il cantante, che ha 64 anni, non è rimasto ferito nell'incidente ma è ancora "sotto choc", confessa. Secondo la sua testimonianza il camionista che lo avrebbe investito è stato fermato dalle forze dell'ordine. Quindi lancia un appello: "Alcuni ragazzi mi hanno estratto dall'auto. Vorrei che mi aiutaste a cercarli. Una di loro mi sembra che si chiamasse Chiara".