Blasi-Totti, il mistero della figlia Chanel: "Capiti una sola volta"

"Capiti una volta sola. Dopodiché sta a loro saper sfruttare la chance": Chanel Totti, figlia dell'ex capitano della Roma e della conduttrice Ilary Blasi, lo ha scritto nelle sue storie Instagram. Si tratta di una frase piuttosto criptica, che ha subito insospettito i suoi fan. In molti, infatti, si sono chiesti se quelle parole fossero riferite a qualcuno in particolare. La giovane, comunque, posta spesso storie in cui lascia intendere di essere impegnata, ma il suo presunto fidanzato continua comunque a rimanere misterioso.

Il pensiero pubblicato da Chanel è preso da una pagina che si occupa di oroscopo e segni zodiacali. Secondo i suoi follower, la ragazza non avrebbe postato la frase a caso. Il suo sarebbe stato un messaggio specifico diretto a qualcuno. Anche se, al momento, non è dato sapere chi. Intanto la figlia di Totti e Ilary si starebbe godendo la sua vita da adolescente, tra balletti, trend di TikTok e selfie.

Pare, inoltre, che la ragazza abbia vissuto in modo tranquillo la separazione tra il padre e la madre. Di recente, insieme a Totti, Isabel e Noemi Bocchi, si è concessa una breve vacanza a Madonna Di Campiglio, località di montagna in Trentino Alto-Adige.