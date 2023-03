Gf vip, Daniele Dal Moro "volgare e irrispettoso". Cacciato dalla Casa

17 marzo 2023 a

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Lo comunica una nota di Canale 5 che spiega che "dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento".

L'ex tronista ieri si è reso protagonista di una scena che ha fatto infuriare il popolo social e che ha portato alla sua uscita immediata dalla Casa del Grande Fratello vip. Daniele e Oriana Marzoli, infatti, stavano battibeccando in cucina quando all'improvviso Dal Moro si è avventato in maniera aggressiva contro la venezuelana per cercare di toglierlo il trucco.

In realtà pare che i due stessero soltanto scherzando in modo un po' pesante ma la scena è parsa ai telespettatori alquanto aggressiva, anche alla stessa Oriana, che si è mostrata molto irritata dal suo agguato. Quindi si è scatenato un pandemonio sui social dove molti utenti hanno cominciato a chiedere l’uscita immediata di Daniele.

E questa volta è stato troppo anche per Mediaset che alla fine ha deciso di squalificare il concorrente. Da settimane, infatti, Dal Moro veniva richiamato dagli autori per il suo comportamento. Ma lui ha continuato a fare di testa sua e ad avere questi atteggiamenti.