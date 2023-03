Adriano Celentano, regalo sconcertante a Ezio Greggio: "Anche a Iacchetti..."

23 marzo 2023 a

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a La tv dei 100 e uno. I storici conduttori di Striscia la Notizia si sottopongono alle domande dei bambini protagonisti del programma di Canale 5. Qui, di fronte a Piero Chiambretti, i comici si sbottonano sulla propria vita privata. Al via la prima domanda, questa rivolta a Greggio: "Quanto ti hanno aiutato i tuoi genitori per farti diventare famoso?". "Molto – replica senza esitare -, sono stati fondamentali per me. Adesso non ci sono più, voglio salutarli".

Poi è la volta di Iacchetti. A lui i bimbi chiedono se è mai stato geloso del collega. "Certo che lo sono, ma è una gelosia buonissima", dice Enzo trovandosi d'accordo con Ezio: "È vero io e il mio socio siamo gelosi. Ma considero Enzino come mio fratello visto che io non ne ho, a volte anche sorella". E proprio su questa finta rivalità, i due raccontano un retroscena divertente.

Protagonista Adriano Celentano. "Una volta - spiega Greggio ridendo - mi è arrivato un cd da parte di Adriano Celentano che mi disse che ero il migliore della coppia". Peccato però che anche a Iacchetti arrivò la stessa dedica: "Anche a me è arrivato il cd dove mi diceva che il migliore ero io". Un ricordo che strappa un sorriso al pubblico.