Aurora Ramazzotti, clamorosa Michelle Hunziker: "È tutta..."

Giorno dopo giorno, minuto dopo minuto: il parto di Aurora Ramazzotti è davvero sempre più vicino. Manca davvero poco, insomma. Il primo figlio per lei e per il papà, Goffredo Cerza. E il primo nipotino per i genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Ed il racconto della gravidanza prosegue, scatto dopo scatto, su Instagram, il social in cui Aurora condivide esperienze, gioie e preoccupazioni.

Ma non solo. Anche mamma usa i social per raccontare e per raccontarsi. E, in questo caso, per raccontare sua figlia. Già, perché Michelle Hunziker qualche giorno fa ha dedicato un post alla sua Aurora. Si tratta di una suggestiva foto che mostra la figlia di profilo, sullo sfondo un lago e le montagne. E Aurora Ramazzotti solleva la maglia nera e mostra la pancia. A corredo dello scatto, le parole di mamma: "È tutta pancione". Vero, innegabile.

Non è certo la prima volta in cui Michelle Hunziker condivide con i suoi follower l'entusiasmo per il figlio che aspetta Aurora. Per esempio, soltanto qualche settimana fa, sempre su Instagram aveva scritto: "Baby's loading... incredibile emozione". E proprio Aurora aveva commentato in risposta a mamma: "Ma quanto dura sta gravidanza? Questa non partorisce mai?". Insomma, tanta emozione e tanta ironia, per un rapporto tra mamma e figlia che è per certo speciale.